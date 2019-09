Brescia, ecco a che punto sono i lavori dello stadio Rigamonti

Quasi ultimati i lavori di rinnovamento allo stadio Rigamonti, in vista della prossima partita contro il Bologna.

Manca poco alla ripresa del campionato e alla conclusione dei lavori di rinnovamento presso lo stadio Rigamonti. Secondo Il Giorno venerdì sarà terminata la Curva Sud, mentre sono già a disposizione i parcheggi intorno all’impianto.

Calcolando tutte le zone parcheggio il totale è di circa 1500 posti auto nei pressi dello stadio. E per gli abbonati c’è una convenzione con la metropolitana per accedere alla metro con soli 15 euro per tutta la stagione.