Brescia, effettuati i test ematici: ma nessuna indicazione sulla ripresa. Le Rondinelle ancora non hanno deciso quando ripartire

Ancora nessuna indicazione sulla ripresa, ma nel frattempo il Brescia ha iniziato ad effettuare i primi test. La squadra di Diego Lopez, infatti, ha effettuato ieri i test ematici per poter valutare le condizioni dei giocatori.

Come già evidenziato non ci sono ulteriori novità sulla ripresa, il Brescia attenderà prima la comunicazione da parte delle autorità, poi deciderà come ripartire in questo periodo.