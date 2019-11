Brescia, forze fresche per Grosso. Un recupero in aiuto del tecnico

Brescia, forze fresche per Grosso. Il tecnico recupera Ernesto Torregrossa e pensa al tridente pesante con Donnarumma e Balotelli

Dopo il debutto negativo col Brescia, per Fabio Grosso, è già tempo di svoltare. Il tecnico deve mettersi alle spalle il brutto 0-4 interno contro il Torino di Mazzarri e per farlo si affida a un illustre recupero.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia tornato agibile Ernesto Torregrossa, uno degli eroi della promozione dello scorso anno. Dopo 75 giorni di assenza può tornare ad affiancare Donnarumma. A loro si aggiunge Balotelli, per cui l’idea del tridente pesante non è lontana.