Brescia: i numeri dell’esordio di Tonali in Serie A

L’esordio di Tonali in Serie A è stato ottimo. Il giovane centrocampista ha avuto ottimi numeri nel successo di Cagliari

Il Brescia ha iniziato la stagione con un prezioso successo esterno contro il Cagliari. E’ pure stato l’esordio in Serie A di Sandro Tonali, giovane talento di cui si parla da molto tempo.

La prima di Tonali in Serie A: ▪️23 passaggi riusciti su 35

▪️7 corner precisi su 8

▪️8 palloni recuperati

▪️2 tackles vinti su 3

▪️3 dribbling riusciti su 4

▪️2 passaggi chiave#SerieATIM pic.twitter.com/xdnVtMkFGh — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 25, 2019

Come si vede nel grafico pubblicato da Calcio Datato, Tonali ha dato un apporto completo alla sua squadra in entrambe le fasi di gioco. Ha mostrato buone doti in non possesso, come gli 8 palloni recuperati e ben 2 tackle vinti confermano.