Brescia in ritiro con un occhio al mercato: le ultime

Il Brescia è già in ritiro in attesa di rinforzi sul mercato. Cellino è al lavoro per dare a Corini una rosa competitiva, ecco i nomi

Il Brescia è più attivo che mai sul mercato, Cellino e Corini hanno individuato i profili per rinforzare la squadra, e ora le trattative entreranno nel vivo. Il sogno Balotelli sembra destinato a rimanere tale, più concreta la pista che dopo Ayè porta a un altro giocatore del Clermont, Mathias Pereira-Lage. E sempre in attacco sondaggio per Maxi Lopez.

A centrocampo il nome in cima alla lista è l’ex rossonero Josè Mauri, che potrebbe scegliere il Brescia per rilanciarsi, ma il reparto che potrebbe cambiare di più è la difesa: sotto osservazione Magnani, Goldaniga, Bogdan e Rajkovic.