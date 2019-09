Brescia Juve, ecco i convocati di Sarri: Ronaldo out

Maurizio Sarri ha convocato 20 giocatori per la trasferta di domani sera a Brescia contro le Rondinelle di Corini

Ronaldo non ce la fa e rimane a casa. Ufficiale la decisione di Maurizio Sarri che ha scelto di non convocare il fenomeno portoghese per la trasferta di Brescia. Insieme a Ronaldo sono rimasti fuori anche i lungo degenti Douglas Costa, De Sciglio e Mandzukic vicino ad un trasferimento in Qatar.