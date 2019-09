Brescia Juventus, Paratici: «Infortunio Ronaldo? Ecco come sta»

Paratici rilascia alcune dichiarazioni sulle condizioni dell’infortunio di Cristiano Ronaldo prima del fischio d’inizio di Brescia Juventus

Fabio Paratici ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Brescia Juventus ha commentato l’entità dell’infortunio di Cristiano Ronaldo.

«Come sta Ronaldo? Ha un piccolo fastidio all adduttore, vedremo nei prossimi giorni come si sentirà. Siamo dispiaciuti per la sua assenza. The Best FIFA Football Award a Messi? Rispetto per messi, ma pensavamo lo meritasse CR7».