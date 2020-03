Brescia: le grandi capacità di Tonali nel dribbling

La prima stagione di Sandro Tonali in Serie A si sta rivelando estremamente positiva, nonostante tutte le difficoltà del Brescia. Oltre alle grandi qualità tecniche del centrocampista, svetta il suo eccellente dinamismo. Possiede un cambio di campo fuori dal normale.

Sandro Tonali: Of the 60 players to attempt 40+ dribbles, Tonali has the third best dribble success rate (80%) in Serie A this season

Dribbling: Strong pic.twitter.com/60nGN1vXOW

— WhoScored.com (@WhoScored) March 24, 2020