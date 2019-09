Brescia, Romulo: nuova vita da trequartista? Corini ci pensa

Acquisto last minute, jolly per ogni reparto. Romulo potrebbe diventare l’arma in più per Corini, ecco dove potrebbe farlo giocare

Esordio, gol, trequartista. La nuova avventura di Romulo con la maglia del Brescia è iniziata ad altissima velocità, e dopo la rete in amichevole ora l’acquisto last minute di Cellino dovrà confermarsi anche in campionato. C’è parecchia curiosità sul suo ruolo, visto che in passato ne ha ricoperti parecchi: da terzino a centrocampista, centrale o mezz’ala.

Ma Corini sembra avere le idee abbastanza chiare e dopo averlo provato sulla trequarti potrebbe confermarlo proprio dietro le punte. Una scelta interessante, sarà in grado di migliorare il suo score di 6 gol e 8 assist al Verona (stagione 2013/2014)?