Brescia, salta l’arrivo del portiere Joronen: le ultime

Joronen non sarà il nuovo portiere del Brescia. Sembra essere saltato il passaggio del portiere alle Rondinelle

Il Brescia aveva in pugno Joronen, portiere classe ’93 di proprietà del Copenhagen ma l’affare, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe subito una brusca frenata.

In questo momento, la trattativa sembra essersi arenata. Tutto in stand-by. Il Copenhagen ha inserito il portiere nella lista dei convocati per il ritiro pre campionato. Il suo passaggio al Brescia è molto, molto, complicato.