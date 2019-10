Brescia Sassuolo, ufficiale il rinvio: ecco quando si giocherà

Brescia Sassuolo è stata rinviata per la scomparsa del patron Squinzi. Ad ufficializzare il rinvio è la Lega di Serie A

Come anticipato da Calcionews24, Brescia Sassuolo sarà rinviata. Dopo la scomparsa del patron Squinzi, la società neroverde ha richiesto di non giocare nella giornata di domani. La Lega ha accolto la richiesta, come comunicato attraverso una nota ufficiale.

«Il presidente della Lega di Serie A, in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, dispone il rinvio della gara Brescia-Sassuolo a mercoledì 18 dicembre 2019» si legge nel comunicato firmato da Micciché.