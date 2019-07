Brescia, senti Joronen: «Voglio mettermi alla prova qui. Ho tanto da imparare»

Il nuovo portiere del Brescia Joronen, si è presentato ufficialmente ai tifosi e alla stampa. Le sue parole

Jesse Joronen si è mostrato ufficialmente alla stampa e ai tifosi come nuovo portiere del Brescia nel corso della conferenza stampa di presentazione. Il portiere danese ha provato a dire qualcosa in italiano, lingua che sta già studiando come lui stesso ha ammesso. Le sue parole.

«Voglio mettermi alla prova qui, imparare tanto. Studierò l’italiano, mi servirà parlare, devo guidare la difesa e aiutare i compagni»