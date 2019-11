Anche a Bresca, Balotelli è uno dei giocatori del campionato che più volte prova la conclusione. E’ secondo solo a Ronaldo

Il momento non è tra i più positivi né per il Brescia, né per Balotelli. L’ex Inter ha finora realizzato soltanto 2 reti. Tuttavia, Super Mario nel corso della sua carriera si è distinto come un tiratore compulsivo. Pure in questa stagione non sta deludendo sotto questo punto di vista.

Balotelli effettua 4.6 tiri ogni 90′. Solo Ronaldo, con 5.7 conclusioni, ci prova di più. Alle loro spalle ci sono Berardi e Chiesa, altri profili che ricercano con insistenza il tiro verso la porta da qualsiasi posizione.