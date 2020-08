Brescia, sospetto positivo al Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna: la società non ha ancora rivelato l’identità del calciatore

Emergenza covid-19 anche in casa Brescia. Secondo quanto riportato dal Corriere di Brescia, c’è anche un giocatore delle Rondinelle positivo dopo le vacanze in Sardegna.

Il giocatore, sintomatico, è rientrato in città martedì e il 19 agosto è stato sottoposto a un primo tampone dopo aver accusato le prime linee di febbre. Il club al momento non ha rivelato l’identità del calciatore, in attesa di ulteriori controlli.