Brescia, strigliata di Cellino alla squadra. Il patron dà la scossa

Brescia, Cellino non ha digerito la sconfitta col Bologna. Il patron striglia la squadra prima dell’allenamento di ieri: Udinese decisivo

La sconfitta rocambolesca rimediata dal Brescia contro il Bologna non è stata digerita dal Presidente Cellino. Il patron delle Rondinelle è convinto che la sua squadra non possa permettersi inciampi del genere.

Per questo, riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri ha voluto farsi sentire da tutta la rosa prima dell’allenamento. In quest’ottica, per Eugenio Corini, diventa importantissima la prossima sfida contro l’Udinese.