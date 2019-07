Brescia, Tonali: «Pronto per la A ma non paragonatemi a Pirlo»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia conteso da tanti club. Le sue dichiarazioni sul nuovo anno

Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua prima annata in A: «Sono pronto. Vivo il debutto con leggerezza. Riesco a governare le emozioni: bisogna farlo nel calcio ma anche nella vita».

Prosegue Tonali parlando anche del paragone con Pirlo: «E’ inarrivabile. Io gioco davanti la difesa ma mi rivedo di più in Gattuso, forse mi paragonano a Pirlo per il taglio di capelli. L’anno prossimo? Devo prendere il diploma, Cellino me l’ha ordinato».