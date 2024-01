Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della Roma di Daniele De Rossi

PAROLE – «In un momento simile, per la Roma non poteva esserci una persona più indicata di Daniele. Una mossa intelligente. E’ un’avventura bellissima, affascinante, magari un po’ rischiosa, come quelle che piacevano a me. Io ho quasi sempre fatto scelte di cuore, pancia e coraggio. Mi piaceva mettermi alla prova e lo stesso vale per Daniele. Non mi sembra un salto nel buio né per la Roma né per lui. Quando conosci bene il contesto e l’ambiente, interno ed esterno, sei già un passo avanti. Ci devi mettere molto altro, certo, ma Daniele ha un profilo speciale di sportivo e di uomo. Per lui è un’occasione importante e anche una grande responsabilità».