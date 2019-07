Buffon e Higuain come “nuovi acquisti”: le performance canore – VIDEO

Buffon e Higuain si sottopongono al rito dei nuovi acquisti. I due cantano per “presentarsi” alla Juve: le loro performance

Oggi, dalla tournée cinese della Juve, è stato il momento del rito di iniziazione. I nuovi acquisti hanno dovuto cantare una canzone, come di consueto quando si arriva in bianconero. Anche Higuain e Buffon si sono sottoposti al rito, nonostante per loro si tratti di un ritorno a Torino.

Gigi si è cimentato sulle note di “Volare”, mentre il Pipita ha cantato “Despacito”. Il tutto, sotto gli applausi e i cori dei compagni.

Dia do trote dos novatos e o Gigi Buffon também teve que participar 😂🤩😍🎶🎤 pic.twitter.com/eixuR6Ivys — Bianconeri Brasil (@bianconeribra) July 23, 2019