Buffon: «Ho accettato un ruolo limitato, ecco fino a quando giocherò»

Prima dell’inizio del match contro l’Hellas Verona, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

La Juventus torna all’Allianz Stadium per affrontare l’Hellas Verona nella quarta giornata di campionato. In porta ci sarà Gigi Buffon che esordirà ufficialmente con la maglia bianconera. Prima del fischio d’inizio l’ex numero 1 azzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport, le sue parole.

VERONA NEL DESTINO – «Sì, diciamo così. Speriamo che sia un buon ritorno e una bella giornata per tutti»

FINE CARRIERA – «Dualismo con Szczesny? È una parola inappropriata, le cose sono chiare sin dall’inizio, le ho accettate senza il minimo dubbio. Mi faceva tornare a giocare nella Juve e condividere emozioni belle o brutte, questa è stata la spinta maggiore. Ho accettato un ruolo limitato in campo, ma oltre il campo ci sono tante piccole sfumature per ritagliarsi uno spazio importante, cercavo questo. Non iniziamo a dire quando mi ritirerò, sennò da qui a maggio è dura. Sto molto bene, andremo avanti»