Buffon parla del suo ex club: La Juve con Ronaldo è la migliore d’Europa. È sicuramente tra le favorite per vincere la Champions»

L’ex capitano bianconero e attuale portiere del Paris Saint-Germain, Gigi Buffon, ha parlato della Juventus migliorata ulteriormente dopo l’acquisto di Ronaldo in estate:«La Juve è una squadra veramente molto forte. Lo è stata anche negli ultimi 4-5 anni sia in Italia che a livello europeo. Quest’anno però lo è ancora di più perché ha acquistato un giocatore fenomenale. Poi c’è da dire che questo giocatore è entrato perfettamente nel meccanismo di una squadra già molto solida e lui è l’ultimo tassello. La Juve è tra le favorite per la vittoria in Champions».

Buffon paragona poi il suo ex club alle altre grandi squadre europee e spiega:«La Juve, è la squadra più forte. Il suo valore è alla pari di Real Madrid, Barcellona e City. Però in Champions non c’è mai la sicurezza di vincere. Ad avere la possibilità ci sono sempre le solite tre-quattro squadre più forti. Poi la vittoria finale non è mai una certezza dipende sempre dai piccoli dettagli».