Gigi Buffon, portiere del PSG, ha parlato dopo la vittoria dei parigini sul Liverpool e ha detto la sua sul Napoli

Il PSG è a un passo dalla qualificazione ma, nel girone della morte, dovrà lottare fino all’ultima giornata (i parigini dovranno giocare a Belgrado, contro la Stella Rossa, dove finora non ha vinto nessuno). GigiBuffon, portiere del PSG, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del suo PSG sul Liverpool e ha lanciato la sfida al Napoli: «Mi è piaciuto tanto lo spirito. Quando non ero qua, il PSG vinceva sempre le partite in maniera limpida con grossa qualità, ma quando c’era da fare battaglia la vedevi capitolare».

Prosegue Buffon: «Ho visto una squadra combattere e questo è un ottimo segnale per il prosieguo. Dovremo andare a Belgrado all’ultima giornata e dovremo prendere la gara con le molle perché lì non ha vinto nessuno, il Liverpool ha perso e il Napoli ha pareggiato. Non ci attende una sfida facile ma abbiamo il destino dalla nostra e poco ci importerà della sfida di Liverpool se faremo il nostro dovere».