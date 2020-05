Bundesliga, il “bacio” di Boyata fa discutere. Lui si difende: «Solo consigli prima di un corner»

Non potevano mancare le polemiche nel weekend che ha visto ripartire la Bundesliga. Tutto nasce da un “bacio” durante l’esultanza per un gol del difensore belga dell’Hertha Berlino, Dedryck Boyata, al compagno di squadra Marko Grujic, durante la partita di sabato in casa dell’Hoffenheim.

Le immagini diffuse dai media tedeschi non chiariscono la dinamica dell’accaduto ma anche altri giocatori dell’Hertha dopo una rete si sono abbracciati e tutti hanno visto. Il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha chiesto alla Lega di intervenire. Il protocollo sulle esultanze ravvicinate dice che “sono da evitare” dopo i gol. Lo stesso Boyata, poi, si è difeso: «Non era un bacio o un’esultanza, gli volevo spiegare una posizione da tenere su un corner».

Dedryck Boyata becomes the first player in Europe to break strict social distancing regulations in the Bundesliga… after appearing to kiss teammate Marko Grujic. pic.twitter.com/vcKFD4pIVN

— City Chief (@City_Chief) May 16, 2020