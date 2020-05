Bundesliga, il Lipsia si fa prestare una scaletta dall’aeroporto per il distanziamento in panchina

Piccolo inconveniente per il Lipsia per far rispettare il distanziamento sociale: il club ha dovuto chiedere aiuto all’aeroporto

Piccoli inconvenienti del calcio ai tempi del Coronavirus. Per far sì che venisse rispettato il distanziamento, il Lipsia ha dovuto ricorrere ad un’espediente del tutto singolare.

All’interno dello stadio del Lipsia è stata introdotta una scala per aerei (presa in prestito dall’aeroporto cittadino) per consentire ai giocatori di scendere in campo. Le riserve, infatti, dovranno sedere in tribuna per rispettare il metro e mezzo di distanza previsto nel protocollo, dato che in panchina sarebbe impossibile. Nello stadio del Lipsia, tuttavia, ci sono ben tre metri di dislivello tra tribune e terreno di gioco. Ecco perché ci si è dovuti inventare qualcosa di mai visto prima.