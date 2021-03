Bundesliga, occhi del Manchester United su André Silva

Sull’ex attaccante rossonero André Silva è forte non solo l’interesse del Barcellona: c’è anche il Manchester United

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Star, si è scatenata una vera e propria lotta per André Silva. Non c’è solo il Barcellona infatti come club interessato all’attaccante portoghese. Su di lui è forte anche l’interesse del Manchester United.

Il giocatore di proprietà dell’Eintracht Francoforte, durante questa stagione, ha collezionato lo stesso numero di reti di Erling Haaland.