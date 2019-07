Cafù, problemi economici per l’ex terzino di Milan e Roma: cinque immmobili pignorati. Anche la moglie nei guai

Marcos Cafù si trova in difficoltà economiche. Questo si legge sul quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo. L’ex terzino di Roma e Milan avrebbe gravi problemi economici.

A Cafù sarebbero stati pignorati già cinque immobili, causa debiti milionari. Non solo, perchè all’orizzonte ci sarebbero altri sequestri in vista: si parla di 15 proprietà che verranno confiscate per alcuni prestiti non coperti. Brutte notizie per il Pendolino.