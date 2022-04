Cagliari, addio ad Adidas: è ufficiale il nuovo sponsor tecnico – FOTO

Cagliari, addio ad Adidas: è ufficiale il nuovo sponsor tecnico. Il club rossoblu cambia partnership

Solo due anni e sarà già addio: il Cagliari ed Adidas si separano.

Per i rossoblù ci sarà un nuovo sponsor tecnico, per cui sono state confermato i roumors degli scorsi giorni: il post pubblicato da EYE Sport sulla propria pagina social non lascia alcun dubbio. Il Cagliari e l’azienda si legano con un contratto fino al 2027.