Cagliari, Angelici conferma: «Nandez sarà rossoblù»

Naithan Nandez sarà un nuovo giocatore del Cagliari. La conferma arriva dal presidente del Boca Juniors, Angelici

Naithan Nandez sta per sbarcare a Cagliari. Tutto fatto per il centrocampista che lascerà il Boca Juniors per unirsi alla corte di Rolando Maran. La conferma arriva dal presidente degli argentini, Angelici.

«Ci è arrivata una proposta del Cagliari ed è stata accettata dal nostro club. Il ragazzo

giocherà con la squadra sarda», le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport. Il giocatore non risulta nell’elenco delle convocazioni del Boca Juniors contro l’Huracan alla Bombonera domani sera.