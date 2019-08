Cagliari, arriva Nainggolan: oggi le visite. Le cifre dell’accordo

Inter e Cagliari hanno definito l’intesa per il passaggio di Radja Nainggolan al club sardo. Le ultimissime notizie

Tutto fatto: Radja Nainggolan torna a Cagliari! Inter e Cagliari hanno raggiunto l’accordo per il ritorno in prestito del centrocampista belga che ha rifiutato le altre destinazioni, anche la Fiorentina, per questioni personali, spingendo per la firma con il Cagliari.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Giulini avrà Nainggolan in prestito secco ma pagherà quasi tutto lo stipendio della prossima stagione con eccezione della mensilità di luglio e di parte di quella di agosto. L’Inter risparmia circa 8 milioni lordi sul monte ingaggi. Oggi le visite mediche con i sardi.