L'esterno del Cagliari Raoul Bellanova ha così parlato dopo la rete messa a segno contro il Torino: le sue dichiarazioni

Le parole a SkySport dell’esterno del Cagliari Raoul Bellanova dopo il suo gol.

LE PAROLE – «Sono contentissimo per il gol, ma ancora di più perché ha sbloccato la gara, Sapevamo che era difficile, loro giocano uomo contro uomo come noi. Dedico la rete all’Ucraina per il momento difficile che sta passando».