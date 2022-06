Cagliari, Berlusconi pazzo di Carboni: il Monza insiste

Calciomercato Cagliari: il Monza insiste per Carboni, con il presidente Berlusconi che sarebbe pazzo del difensore

Il Monza continua a guardare con interesse in casa Cagliari alla ricerca di rinforzi per il primo campionato di A: piacciono tanto Joao Pedro e Nandez e si stravede per Andrea Carboni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente del Monza Silvio Berlusconi apprezza tantissimo il profilo di Carboni: giovane, italiano e già con esperienza in Serie A. Carboni può giocare sia da centrale che da braccetto di sinistra nella difesa a 3, quest’anno ha collezionato 30 presenze ed è un obbiettivo concreto del Monza (anche il Sassuolo osserva la situazione del giovane difensore).

