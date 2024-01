Cagliari, Brugnera celebra Riva: «Non c’era nessuno come lui»

Le parole di Mario Brugnera, ex calciatore del Cagliari dello scudetto, sulla morte di Gigi Riva. Tutti i dettagli

Mario Brugnera, ex compagno di Gigi Riva al Cagliari, ha ricordato l’attaccante a L’Unione Sarda.

PAROLE – «Un grande dolore. Siamo stati insieme più di 20 anni sul campo e quando lui era dirigente. È stato il più grande goleador italiano, come lui non ce n’era, era forte in tutto. Un ragazzo eccezionale. Quando ho battuto la punizione del gol dello scudetto, mi è passato vicino per dirmi come voleva che gli passassi la palla. Se rivediamo le immagini si vede come mi sussurra qualcosa. Così abbiamo vinto lo scudetto».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24