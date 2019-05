Cagliari, Carli: «Barella? Difficile tenerlo, lo vogliono due club italiani»

Cessione ormai scontata quella di Barella, il Cagliari vorrebbe tenerlo ma è difficile. Su di lui forte l’interesse di due club di A

Ormai ci siamo, l’avventura di Nicolò Barella a Cagliari sembra giunta al termine. Il club rossoblù lo vorrebbe tenere ancora, ma il forte interesse di due club di A oltre a quelli esteri rende la situazione difficile. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha parlato il ds Marcello Carli: «Tenerlo rimane un sogno, ma non so se realizzabile, devo essere onesto. Ci sono due squadre italiane che lo vogliono, vedremo… L’anno scorso abbiamo rifiutato tante offerte, come quella dell’Atletico Madrid in estate. Ad oggi però non so davvero se rimarrà o meno. La sicurezza di tenerlo non c’è, mentre a gennaio non abbiamo preso in considerazione nessuna ipotesi. Certamente, se dovesse partire, lo dovremmo rimpiazzare. Nicolò è un ragazzo serissimo che tiene al Cagliari, per questo lui adesso deve pensare soltanto a finire questa stagione il meglio possibile».