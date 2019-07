Cagliari, Castro accoglie Nandez: «Lo adoro, è un guerriero»

Al termine dell’allenamento odierno del Cagliari, Lucas Castro si è presentato ai microfoni dei cronisti presenti

Nuovo giorno di allenamenti per il Cagliari in Val di Pejo. Al termine della sessione mattutina, Lucas Castro si è presentato ai microfoni dei cronisti presenti per fare il punto della situazione. Le sue parole.

STAGIONE – «Sto lavorando bene, anche se ogni tanto ci sono alcuni piccoli fastidi muscolari, ma è normale in un ritiro. Ho tanta voglia di ricominciare, dato che l’anno scorso è stato un po’ corto per me. Dobbiamo cercare di migliorarci tutti, in realtà»

NANDEZ – «L’ho visto dal vivo nella finale di Madrid, mi è piaciuto tanto. Per quel che ho visto penso che nella fase offensiva dia molto, è un bel guerriero»

MATTIELLO – «Siamo stati poco insieme, perché si è fatto male dopo una sola settimana di ritiro. Da avversario è uno tosto, fastidioso da affrontare: sono più sollevato di averlo nella mia stessa squadra»