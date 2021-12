Cagliari, c’è l’accordo per Calafiori: chiusura a un passo

Calciomercato Cagliari, accordo concluso per l’operazione per il trasferimento in rossoblù di Riccardo Calafiori dalla Roma

Riccardo Calafiori sarà il secondo rinforzo del Cagliari a disposizione del tecnico Walter Mazzarri.

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i sardi hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito secco. La Roma chiede ancora qualche giorno per il via libera in attesa di chiudere per Maitland dall’Arsenal, ma l’affare non è in dubbio.