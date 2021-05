Cagliari: Ceppitelli non preoccupa dopo il terribile scontro con Osimhen

Nessuna preoccupazione per Luca Ceppitelli dopo il terribile scontro con Osimhen contro il Napoli: le sue condizioni

Nessuna preoccupazione per Luca Ceppitelli dopo lo scontro testa contro testa contro Osimhen nel corso della gara contro il Napolil.

Le condizioni del centrale del Cagliari Ceppitelli non sono preoccupanti, il difensore ha riportato, secondo quanto appreso dalla redazione di Cagliarinews24, una ferita lacero-contusa all’arcata orbitale destra. Brutta botta e taglio per Ceppitelli ma le sue condizioni non preoccupano il Cagliari.

I DETTAGLI SU CAGLIARINEWS24