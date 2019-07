Cagliari, Cigarini: «Ecco come è nato l’annuncio su Whatsapp»

Cagliari, Cigarini parla della prossima stagione, svelando il retroscena dell’annuncio del rinnovo tramite Whatsapp

Luca Cigarini ha parlato dal sito ufficiale del Cagliari: «Non dimentico che la società ha puntato su di me dopo un anno difficile, nel quale praticamente non avevo mai messo piede in campo. Per questo Cagliari è una tappa fondamentale della mia carriera»

«L’annuncio via Whatsapp? Un’idea nata con il Presidente Giulini: abbiamo voluto fare una cosa simpatica, dare un tocco di originalità in linea con i tempi».