Cagliari, Cragno operato alla spalla. Ecco i tempi di recupero del portiere

Cagliari, Cragno è stato operato alla spalla a Villa Stuart. Il portiere starà lontano dai campi per circa quattro mesi»

Alessio Cragno è stato operato alla spalla, dopo l’infortunio rimediato col Cagliari prima dell’inizio del campionato. Non a caso, al suo posto, i sardi hanno ingaggiato Olsen dalla Roma per sostituirlo. La società rossoblù ha stilato un comunicato in merito all’intervento chirurgico:

“Nella mattinata di oggi Alessio Cragno è stato sottoposto presso la clinica Villa Stuart di Roma ad intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla destra. L’operazione è stata eseguita dal professor Alex Castagna, ed è perfettamente riuscita. La prognosi è di circa 4 mesi».