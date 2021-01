Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro il Benevento: le dichiarazioni

«Vorrei fare innanzitutto un grande in bocca al lupo a Morgan De Sanctis, che ha avuto un incidente questa mattina. Per quanto riguarda noi non è un momento semplice, ma è un progetto comunque in crescita. Dobbiamo continuare a lavorare e lo stiamo facendo bene, forse nelle ultime partite è mancata un po’ di coesione in campo: è il nostro valore, non possiamo smarrirlo. Il Cagliari viene prima di tutto, dice il nostro motto e dobbiamo rispettarlo. Il nostro pubblico manca tanto, è intollerabile avere ancora gli stadi così vuoti. È arrivato il momento di fare qualcosa e che qualcuno si assuma le proprie responsabilità».