Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria in Coppa Italia contro l’Hellas Verona.

PRESTAZIONE – «Ho cercato di mettere in campo la squadra che al momento può darmi garanzie maggiori, soprattutto contro una squadra molto fisica come il Verona. Mi è piaciuta l’interpretazione che hanno avuto i ragazzi sia nella sofferenza quando c’è stato da soffrire che quando dovevamo attaccare. Anche quando abbiamo giocato con quattro attaccanti abbiamo avuto un buon equilibrio. A me piace vederli giocare insieme quando corrono e si muovono in una determinata maniera».

MARADONA – «Ho un grandissimo ricordo di Maradona. Ho avuto la notizia tra il primo e il secondo tempo. Conservo ancora una sua cartolina con gli auguri di Natale e questo è il ricordo più bello che ho di lui, perché fa capire la semplicità e l’umanità che aveva».