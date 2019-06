Il ds del Cagliari Carli ha ribadito l’importanza di Cragno, portiere rossoblù fresco di rinnovo di contratto

Ecco le parole del direttore sportivo sul prodigio:«Abbiamo rinnovato il contratto. Il ragazzo tra poco si sposerà e in Sardegna è sereno e tranquillo. Cragno sta diventando di un livello importante, ma privarcene per noi sarebbe un problema. Non ci pensiamo minimamente».