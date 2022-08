Cagliari, ecco perchè è saltata la cessione di Marko Rog

Saltato il trasferimento di Marko Rog, che avrebbe potuto lasciare il Cagliari: ecco perchè è saltato l’addio ai rossoblù

Il calciomercato, si sa, può essere sempre imprevedibile: dai colpi più inaspettati possono crollare trattative a un passo dalla firma. Questo è, forse, il caso del centrocampista Marko Rog. Il giocatore croato è stato praticamente nell’occhio del ciclone per diversi giorni, soprattutto in ottica Sampdoria. L’ex Napoli era ambito dal club di Marco Giampaolo, ma l’affare fra i liguri e il Cagliari è crollato in pochissimo tempo quando sembrava tutto fatto.

Le motivazioni, secondo L’Unione Sarda, risiedono un po’ nelle titubanze dei club interessati e un po’ nel desiderio del giocatore stesso di ricambiare le attenzioni ricevute dal Cagliari durante il suo lungo infortunio. Dopo una discussione con la società isolana, il calciatore e il club hanno trovato un accordo per restare in rossoblù e spalmare i due anni di ingaggio su tre stagioni, fino al 2025. Rog si trova attualmente fermo ai box per un’infiammazione al polpaccio.