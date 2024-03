Cagliari, futuro Yerry Mina: tutto dipende da una situazione

Yerry Mina sta dando una grande mano al Cagliari, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ecco da cosa dipende

Arrivato in prestito dalla Fiorentina, Yerry Mina si è dimostrato un vero e proprio leader a Cagliari, tant’è che la società rossoblu così come i tifosi sognerebbero una permanenza del colombiano.

Mina, a fine stagione, tornerà dal prestito e rescinderà il proprio contratto con la Viola proponendosi al club sardo. Sembra tutto perfetto per il Cagliari, ma in realtà non è così immediato: secondo L’Unione Sarda, tutto dipenderà dalla permanenza della squadra di Ranieri in Serie A.