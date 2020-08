Cagliari, Giulini su Nainggolan: «C’è la volontà di proseguire, dipende dall’Inter»

Il presidente del Cagliari ha parlato della possibile permanenza di Nainggolan in rossoblù

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda dove ha parlato della possibile permanenza in rossoblù di Radja Nainggolan.

NAINGGOLAN – «C’è la volontà del giocatore, dell’allenatore e anche la mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l’Inter, ci dovrà venire incontro. Vorremmo risolvere al più presto».

MERCATO – «Abbiamo preso Marin che ci ha fatto vedere in poche ore la sua volontà di venire a Cagliari. Czyborra arriverà non appena risolverà i suoi problemi di salute e abbiamo chiuso l’affare Sottil, l’attaccante esterno richiesto da Di Francesco. Ma non ci fermiamo. Cessioni? Vorrei tenere tutti, ma se ci sarà qualcuno attratto da altre proposte dovremo prenderne atto».