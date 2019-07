Cagliari, Giulini sulla prima col Brescia: «Match difficile, saremo pronti»

Cagliari, Giulini sulla prima col Brescia: «Match difficile, ma saremo pronti. E poi c’è un precedente…»

Ecco le parole del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, dopo il sorteggio della prima giornata di Serie A. Sul match tra i rossoblù e il Brescia ha detto:

«Per noi c’è un precedente di buon auspicio, quattro anni fa c’è stato un infortunio importante per Dessena, all’epoca un nostro calciatore e ora al Brescia. Nel girone di ritorno la squadra ha messo tutto in campo e abbiamo ottenuto un risultato tennistico. Spero sia di buon auspicio. La squadra? Sarà pronta per affrontare la prima giornata, sarà comunque una squadra complicata».