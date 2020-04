Cagliari: i sardi faticano a tirare da dentro l’area, il dato lo dimostra

Il Cagliari di Zenga fatica molto a costruire occasioni pulite da gol. La stragrande maggioranza dei tiri arriva dalla distanza

Il Cagliari di Zenga è una delle squadre che creano meno in Serie A. Infatti, i primi mesi avevano rappresentato un’anomalia, visto che – in base alle statistiche – i sardi segnavano molto di più di quanto creato. Con 28.60 Expected Goals, il Cagliari è la quinta squadra che crea meno in Serie A.

Basti pensare che i sardi sono la terza squadra per percentuali di tiri da fuori area. Il 43% delle conclusioni arriva infatti da lontano (numeri alla mano, Nainggolan è il terzo giocatore che nelle principali top leghe tira dalla distanza). Insomma, il Cagliari fatica a costruire occasioni pulite.