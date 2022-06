Cagliari, il d.s. Capozucca: «Ci siamo suicidati, pensavamo a un epilogo diverso»

Il d.s. del Cagliari Capozucca ha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa ha parlato della stagione dei rossoblù terminata con la retrocessione in Serie B.

LE PAROLE – «Mi sembrava giusto fare una conferenza stampa di chiusura stagione, anche se non bella sotto tutti gli aspetti, ci aspettavamo un epilogo diverso soprattutto dopo il primo tempo. Purtroppo in maniera suicida è successo quello che nessuno voleva immaginare. Ci sentiamo tutti colpevoli e sono doverose le scuse a tutti, ai giornalisti che seguite la squadra, ai tifosi, alla gente, alle persone che vogliono bene al Cagliari e tutti quelli che lavorano qua dentro e lavorano per la squadra.

Davanti a tutti mi sento colpevole, sento di avergli traditi perché tutti si sono aggrappati a me e mi chiedevano la salvezza. Ero convinto della salvezza, non avevamo una squadra per andare in B, c’erano squadre potenzialmente inferiori. Questo è uno dei motivi per cui ho accettato di continuare il mio lavoro, non potevo fuggire in un altro club e devo qualcosa a tutti. Il mondo Cagliari è ferito, noi dobbiamo solo chiedere scusa perché non meritiamo la categoria cadetta».

