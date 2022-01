Cagliari, il Torino prende tempo per Nandez: Giulini vuole cederlo subito

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Torino prende tempo per Nandez anche se il Cagliari sarebbe anche disposto a cederlo subito

Come riportato da Tuttosport, il Torino non molla la presa per il centrocampista uruguiano del Cagliari Nahitan Nandez.

Il presidente dei granata Urbano Cairo, però, starebbe prendendo tempo per cercare di spendere il meno possibile. Il presidente Giulini, d’altro canto, sarebbe disposto a cedere fin da ora il calciatore. Intanto si lavora per trovare la quadra: il confronto verterebbe sui 2 milioni di prestito oneroso che Cairo dovrebbe versare nelle casse del club di Via Mameli. Il diritto di riscatto sarebbe fissato per una cifra di 15 milioni di euro.

