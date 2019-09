Cagliari, infortunio Cigarini: il centrocampista è costretto ad uscire. Al suo posto entra Oliva, che fa il suo esordio in Serie A

Cattive notizie per Rolando Maran e per tutto il Cagliari. Luca Cigarini è costretto ad uscire dal campo al 55′ del secondo tempo, dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia destra già nel primo tempo.

Al suo posta, fa il suo ingresso in campo Christian Oliva, centrocampista uruguaiano classe 1996. Per l’ex del Nacional si tratta dell’esordio in Serie A.