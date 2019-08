Cagliari Inter, cambia l’arbitro del match: ecco la nuova designazione per la partita di Serie A, in programma domenica alle 20:45

Cambia l’arbitro di Cagliari–Inter. Sarà Maresca a dirigere il match, prendendo il posto di Mariani. Ecco il comunicato dell’Inter sul sito ufficiale:

«Cagliari–Inter, match della seconda giornata di Serie A TIM in programma domenica alle 20.45 alla ‘Sardegna Arena’ sarà arbitrato da Fabio Maresca. L’arbitro della sezione di Napoli va a sostituire Maurizio Mariani, inizialmente designato per dirigere il match. Maresca sarà sostituito da Michael Fabbri come VAR».