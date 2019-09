Cagliari Inter, la decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti

Il Giudice Sportivo ha deciso di non applicare sanzioni verso la curva del Cagliari per i cori razzisti nella gara contro l’Inter

Nessun provvedimento nei confronti della curva del Cagliari: il Giudice Sportivo ha deciso di non punire alcuni tifosi sardi che si sono resi protagonisti di cori razzisti nei confronti del giocatore dell’Inter Romelu Lukaku.

IL COMUNICATO – «Il Giudice Sportivo, vista la propria ordinanza istruttoria di cui al C.U. n. 27 del 3 settembre 2019; vista la nota della Procura Federale in data 5 settembre 2019; considerato che il responsabile dell’Ordine pubblico ha fatto conoscere che la Questura di Cagliari ha segnalato che nelle fasi antecedenti il calcio di rigore, e solo in quella occasione, dal settore “Curva Nord”, abitualmente occupato dalla tifoseria di casa, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti dell’atleta avversario Lukaku che si apprestava ad effettuare il tiro da rigore e che in tale circostanza dalla zona posta a sinistra guardando la porta sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, nè in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati; ritenuto, in ogni caso, che non possono essere integrati i presupposti, in termini di dimensione e reale percezione, prescritti dall’art. 28 comma 4 CGS per la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte in questione;

P.Q.M. Il Giudice Sportivo delibera di non applicare sanzioni a carico della Soc. Cagliari».